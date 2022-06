Ramsey Juve: si lavora alla risoluzione di contratto (Di venerdì 17 giugno 2022) Primo contatto tra la Juve e l’entourage di Aaron Ramsey: sul piatto l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto Aaron Ramsey e la Juve potrebbero salutarsi definitivamente nelle prossime settimane. Nella giornata di oggi c’è stato un primo contatto tra la società bianconera e l’entourage del gallese: l’ipotesi è quella della risoluzione del contratto in scadenza nel 2023. Quel che è certo è che non sarà una trattativa semplice e la Juve avrà bisogno di tempo per definire la cosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Primo contatto tra lae l’entourage di Aaron: sul piatto l’ipotesi dellaanticipata delAarone lapotrebbero salutarsi definitivamente nelle prossime settimane. Nella giornata di oggi c’è stato un primo contatto tra la società bianconera e l’entourage del gallese: l’ipotesi è quella delladelin scadenza nel 2023. Quel che è certo è che non sarà una trattativa semplice e laavrà bisogno di tempo per definire la cosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

