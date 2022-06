Rai: Monica Maggioni rivoluziona il Tg1. Giorgia Cardinaletti in conduzione alle 20. Giorgino, la D’Aquino e la Chimenti spostati (Di venerdì 17 giugno 2022) Giorgia Cardinaletti da lunedì 20 giugno, andrà alla conduzione del Tg1 delle 20. L'ingresso della giornalista nella rosa dei volti dell'edizione serale - a quantosi apprende - è la novità di queste ultime ore, dopo la decisione della direttrice della testata, Monica Maggioni, di escludere Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, che verrebbero spostati all'edizione delle 13.30 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 giugno 2022)da lunedì 20 giugno, andrà alladel Tg1 delle 20. L'ingresso della giornalista nella rosa dei volti dell'edizione serale - a quantosi apprende - è la novità di queste ultime ore, dopo la decisione della direttrice della testata,, di escludere Francesco, Emma D'Aquino e Laura, che verrebberoall'edizione delle 13.30 L'articolo proviene da Firenze Post.

