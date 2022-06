Ragusa: pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale (Di venerdì 17 giugno 2022) Ragusa – E’ stata molto partecipata, ricca di dibattito e di spunti l’assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL di Ragusa aperta alle istituzioni, alle rappresentanze dell’impresa e dell’associazionismo tenuta mercoledì 15 giugno presso il Centro Studi Feliciano Rossitto. L’assemblea, che precede la fase congressuale che inizierà martedì 21 giugno, avrà il suo epilogo in una manifestazione nazionale a Roma il 18 giugno p.v. sui temi della pace, del lavoro, della giustizia sociale e della democrazia. Presenti i sindaci di Ragusa, Cassì, di Giarratana, Giaquinta, per Vittoria presente l’assessore Giuseppe Fiorellini; Vittorio Avveduto, coordinatore provinciale di LIBERA, Giovanni Iacono Amministratore delegato della SOSVI, nonché i delegati ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 17 giugno 2022)– E’ stata molto partecipata, ricca di dibattito e di spunti l’assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL diaperta alle istituzioni, alle rappresentanze dell’impresa e dell’associazionismo tenuta mercoledì 15 giugno presso il Centro Studi Feliciano Rossitto. L’assemblea, che precede la fase congressuale che inizierà martedì 21 giugno, avrà il suo epilogo in una manifestazione nazionale a Roma il 18 giugno p.v. sui temi della, del, dellae della. Presenti i sindaci di, Cassì, di Giarratana, Giaquinta, per Vittoria presente l’assessore Giuseppe Fiorellini; Vittorio Avveduto, coordinatore provinciale di LIBERA, Giovanni Iacono Amministratore delegato della SOSVI, nonché i delegati ...

CarlaTua18 : RT @Giusy28849298: @CarlaTua18 @GiovanniPortel8 @a_meluzzi Non è lui il medico che è morto in provincia di Ragusa precisamente a Scicli 'om… - yajamer : RT @Giusy28849298: @CarlaTua18 @GiovanniPortel8 @a_meluzzi Non è lui il medico che è morto in provincia di Ragusa precisamente a Scicli 'om… - eowyn962010 : RT @Giusy28849298: @CarlaTua18 @GiovanniPortel8 @a_meluzzi Non è lui il medico che è morto in provincia di Ragusa precisamente a Scicli 'om… - AseroGiovanna : RT @Giusy28849298: @CarlaTua18 @GiovanniPortel8 @a_meluzzi Non è lui il medico che è morto in provincia di Ragusa precisamente a Scicli 'om… - GiovanniPortel8 : RT @Giusy28849298: @CarlaTua18 @GiovanniPortel8 @a_meluzzi Non è lui il medico che è morto in provincia di Ragusa precisamente a Scicli 'om… -