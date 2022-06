Rafael Nadal conferenza stampa venerdì 17 giugno | orario e come vederla in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022)interverrà in17alle ore 13.45. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo di questa; il maiorchino, dopo un inizio di stagione incredibile, potrebbe svelare la sua decisione riguardo alla partecipazione a Wimbledon o confermare o no la gravidanza della moglie Xisca, dopo le voci circolate negli ultimi giorni. Ancora non si sa se laverrà trasmessa in tv, ma c’è la possibilità che venga riportata sui profili social ufficiali del tennista spagnolo. SportFace.