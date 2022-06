Radio ufficiale – Mourinho telefona Osimhen, la reazione del Napoli. La verità sul caso Anguissa (Di venerdì 17 giugno 2022) Giorni agitati in casa Napoli. Il club azzurro sul calciomercato si sta muovendo ma dopo aver piazzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera sta trovando difficoltà, legate anche alle cessioni che non si sbloccano. In questo contesto di innestano altre problematiche, come ad esempio quella legata al caso Anguissa ed al bonus promesso e mai ricevuto. La Radio ufficiale della SSCN fa sapere che ha approfondito la questione e non risulta “alcun problema con il calciatore“. Anguissa è stato riscattato dal Napoli dopo l’ottima stagione effettuato. Ma da Radio Kiss Kiss Napoli danno una clamorosa indiscrezione ovvero una telefonata di José Mourinho con Osimhen ed il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Giorni agitati in casa. Il club azzurro sul calciomercato si sta muovendo ma dopo aver piazzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera sta trovando difficoltà, legate anche alle cessioni che non si sbloccano. In questo contesto di innestano altre problematiche, come ad esempio quella legata aled al bonus promesso e mai ricevuto. Ladella SSCN fa sapere che ha approfondito la questione e non risulta “alcun problema con il calciatore“.è stato riscattato daldopo l’ottima stagione effettuato. Ma daKiss Kissdanno una clamorosa indiscrezione ovvero unata di Joséconed il...

