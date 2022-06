Raccolta dei rifiuti a Fiumicino, nei weekend 7 postazioni mobili nelle località di mare (Di venerdì 17 giugno 2022) Fiumicino – Dal prossimo 18 giugno e fino al 18 settembre 2022, nelle giornate di sabato, domenica e ferragosto saranno posizionate 7 postazioni mobili dalle ore 18 alle 24 nelle seguenti località: – 2 a Fregene (in via Cesenatico di fronte al centro comunale di Raccolta e sul Lungomare di Levante di fronte allo stabilimento Tirreno civico 143) – 1 a Focene (in via Coccia di Morto, altezza via dei Polpi) – 1 a Passoscuro (in via Florinas, di fronte l’ex centro comunale di Raccolta) – 2 a Maccarese (all’angolo tra il Lungomare e via della Cesolina e sul lungomare all’altezza di via Monti dell’Ara) – 1 a Fiumicino (sul Lungomare della Salute, di fronte al civico ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022)– Dal prossimo 18 giugno e fino al 18 settembre 2022,giornate di sabato, domenica e ferragosto saranno posizionate 7dalle ore 18 alle 24seguenti: – 2 a Fregene (in via Cesenatico di fronte al centro comunale die sul Lungodi Levante di fronte allo stabilimento Tirreno civico 143) – 1 a Focene (in via Coccia di Morto, altezza via dei Polpi) – 1 a Passoscuro (in via Florinas, di fronte l’ex centro comunale di) – 2 a Maccarese (all’angolo tra il Lungoe via della Cesolina e sul lungoall’altezza di via Monti dell’Ara) – 1 a(sul Lungodella Salute, di fronte al civico ...

