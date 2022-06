“Questo libro è vivo” della biblioteca Mai, negli occhi della diversità tutto l’amore per Bergamo (Di venerdì 17 giugno 2022) “Quando sono entrata per la prima volta nella biblioteca Angelo Maj ero un poco timorosa, non sapevo cosa aspettarmi”. Maida Ziarati, nata in Iran, vive a Bergamo da ventisei anni. Ha percorso tantissima strada per arrivare in Sicilia, dove ha vissuto per un periodo. Poi l’arrivo a Bergamo. “Era inverno, le giornate avevano poca luce e di sera non vedevo persone per strada, l’impatto iniziale”, racconta Maida, che ora è una mediatrice interculturale, ha finito per innamorarsi della sua città. “Bergamo è ora parte di me”. Anche per Questo motivo ha deciso di partecipare a “Questo libro è vivo” un progetto di narrazione per la biblioteca Angelo Mai. Un corto e undici podcast: ecco il risultato di quasi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) “Quando sono entrata per la prima volta nellaAngelo Maj ero un poco timorosa, non sapevo cosa aspettarmi”. Maida Ziarati, nata in Iran, vive ada ventisei anni. Ha percorso tantissima strada per arrivare in Sicilia, dove ha vissuto per un periodo. Poi l’arrivo a. “Era inverno, le giornate avevano poca luce e di sera non vedevo persone per strada, l’impatto iniziale”, racconta Maida, che ora è una mediatrice interculturale, ha finito per innamorarsisua città. “è ora parte di me”. Anche permotivo ha deciso di partecipare a “” un progetto di narrazione per laAngelo Mai. Un corto e undici podcast: ecco il risultato di quasi ...

fattoquotidiano : 'Libro divorato. Stupendo, ben argomentato, con excursus storico-geopolitici essenziali per comprendere questo conf… - martaottaviani : Si parla molto di #giletti #orsini #listediproscrizione, troppo poco di #infowar della #Russia e dei tentativi di… - _Nico_Piro_ : Si tratta di giustizia di parte con garanzie sgangherate ma credo che onestamente tutto questo discorso non stia in… - LuciaGianquitto : @AllStarsLA Tra padre violento,un abuso sessuale e moltissimi anni di depressione. Però il fatto è la descrizione c… - ICARVSFLY : qualcuno che ha letto Spin the dawn sa dirmi se è bello e se vale la pena prenderlo? volevo prendere sia il primo c… -