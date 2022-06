Quest’estate si balla con i Krikka Reggae, ‘Finché la musica suona’ (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi, dopo la buona accoglienza riservata al pezzo ‘Virus’, esce per Lukania Sound Digital il nuovo singolo di Krikka Reggae, ‘Finché la musica suona’ feat. G ioman & Killacat: il secondo dei due brani che anticipano la pubblicazione del 6° disco, attesa in autunno. Nato in occasione di feste e dance hall, durante l’estate del 2001 sulle spiagge della costa jonica, il gruppo unisce il dialetto della terra lucana alla musica giamaicana e dà vita a un repertorio originale che dal vivo dà il meglio di sé. ‘Finché la musica suona’, il singolo ora disponibile nei principali store digitali, ha tutte le carte in regola per diventare uno tra i tormentoni di Quest’estate: una hit Reggae ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi, dopo la buona accoglienza riservata al pezzo ‘Virus’, esce per Lukania Sound Digital il nuovo singolo dilafeat. G ioman & Killacat: il secondo dei due brani che anticipano la pubblicazione del 6° disco, attesa in autunno. Nato in occasione di feste e dance hall, durante l’estate del 2001 sulle spiagge della costa jonica, il gruppo unisce il dialetto della terra lucana allagiamaicana e dà vita a un repertorio originale che dal vivo dà il meglio di sé.la, il singolo ora disponibile nei principali store digitali, ha tutte le carte in regola per diventare uno tra i tormentoni di: una hit...

Pubblicità

StraNotizie : Quest'estate si balla con i Krikka Reggae, 'Finché la musica suona' - solocringeee : RT @coeursben: IO STO TROPPO IN FISSA CON LA CANZONE DI DEDDY QUEST’ESTATE SI BALLA - Valenti37659542 : RT @coeursben: IO STO TROPPO IN FISSA CON LA CANZONE DI DEDDY QUEST’ESTATE SI BALLA - marti7even : RT @coeursben: IO STO TROPPO IN FISSA CON LA CANZONE DI DEDDY QUEST’ESTATE SI BALLA - Daniela35217452 : RT @coeursben: IO STO TROPPO IN FISSA CON LA CANZONE DI DEDDY QUEST’ESTATE SI BALLA -

Caramello, singolo Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola: testo e Non c'è estate senza Elettra Lamborghini . L'ereditiera e cantante ha ... Rocco Hunt e Lola nel singolo estivo 'Caramello' ' Quest'... non si balla. Sarà per l'anno prossimo '. Con queste parole Elettra ... Baby K e Mika, il testo della collaborazione Bolero ...e il mio cuore è ancora come l'hai lasciato tutta l'estate che ... balla bolero il cuore l'unica sensazione FOTOGALLERY ©Getty Continua ... Dopo Give peace a chance, inno che quest'anno è dedicato ai ... Adnkronos Non c'èsenza Elettra Lamborghini . L'ereditiera e cantante ha ... Rocco Hunt e Lola nel singolo estivo 'Caramello' ''... non si. Sarà per l'anno prossimo '. Con queste parole Elettra ......e il mio cuore è ancora come l'hai lasciato tutta l'che ...bolero il cuore l'unica sensazione FOTOGALLERY ©Getty Continua ... Dopo Give peace a chance, inno che'anno è dedicato ai ... Quest'estate si balla con i Krikka Reggae, 'Finché la musica suona'