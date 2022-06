“Quello che stiamo passando”. Il dramma del vip della tv: la moglie parla della malattia del figlio (Di venerdì 17 giugno 2022) Quasi un anno fa Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta: la moglie Charlotte Lazzari, 30 anni, ha dato alla luce il figlio Gabriel: l’ex ballerino di Amici ormai è lontano dal mondo della tv, ma continua ad insegnare danza in Italia e in Albania. Lanciato da Maria De Filippi come professionista del talent Amici, ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice di Canale5, nonostante le loro strade professionali si siano divise da qualche anno. Sul fronte privato ha sposato Charlotte nel 2018, lontano dai riflettori e dal clamore pubblico. Lo scorso marzo Kledi Kadiu aveva rivelato che il figlio Gabriel è affetto da una grave malattia: “A 13 giorni dal parto – spiega Kledi Kadiu – Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Quasi un anno fa Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta: laCharlotte Lazzari, 30 anni, ha dato alla luce ilGabriel: l’ex ballerino di Amici ormai è lontano dal mondotv, ma continua ad insegnare danza in Italia e in Albania. Lanciato da Maria De Filippi come professionista del talent Amici, ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice di Canale5, nonostante le loro strade professionali si siano divise da qualche anno. Sul fronte privato ha sposato Charlotte nel 2018, lontano dai riflettori e dal clamore pubblico. Lo scorso marzo Kledi Kadiu aveva rivelato che ilGabriel è affetto da una grave: “A 13 giorni dal parto – spiega Kledi Kadiu – Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una ...

