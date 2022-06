Quanto sono avvilenti le statistiche sugli italiani che giustificano la Russia (Di venerdì 17 giugno 2022) Odessa, dal nostro inviato. Giovedì. Alla vigilia dell’incontro di Kyiv con Draghi, Macron e Scholz, e il presidente rumeno Johannis, era stata pubblicata un’indagine condotta per l’European Council on Foreign Relations in 10 paesi europei. L’Italia ne esce con diversi record (ne ho letto il resoconto di Federico Fubini sul Corriere). L’Italia è il paese con la più alta percentuale di persone che ritengono principali responsabili della guerra “l’Ucraina, l’Unione Europea e gli Stati Uniti”: 27 italiani su cento. (Quelli che ritengono prima responsabile la Russia sono il 56 per cento: contro il 90 per cento dei finlandesi e oltre l’80 di britannici, polacchi, svedesi e portoghesi, il 66 di tedeschi e il 62 di francesi). Gli italiani, inoltre, si dividono quasi equamente fra chi ritiene che il maggior ostacolo alla pace ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Odessa, dal nostro inviato. Giovedì. Alla vigilia dell’incontro di Kyiv con Draghi, Macron e Scholz, e il presidente rumeno Johannis, era stata pubblicata un’indagine condotta per l’European Council on Foreign Relations in 10 paesi europei. L’Italia ne esce con diversi record (ne ho letto il resoconto di Federico Fubini sul Corriere). L’Italia è il paese con la più alta percentuale di persone che ritengono principali responsabili della guerra “l’Ucraina, l’Unione Europea e gli Stati Uniti”: 27su cento. (Quelli che ritengono prima responsabile lail 56 per cento: contro il 90 per cento dei finlandesi e oltre l’80 di britannici, polacchi, svedesi e portoghesi, il 66 di tedeschi e il 62 di francesi). Gli, inoltre, si dividono quasi equamente fra chi ritiene che il maggior ostacolo alla pace ...

