Putin | ‘Usa si credono il centro del mondo’

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Gli Usa pensano di essere l’unicodel mondo. L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche. L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo. Le sanzioni contro la Russia sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma

"Glipensano di essere l'unico centro del mondo" ha detto il presidente russo Vladimir. " L'Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni ......al Forum di San Pietroburgo (da molti indicato come la 'Davos russa') è un intervento a cui... Gli"agiscono facendo finta di non notare che ci sono altri centri forti nel mondo", aggiunge. ... Putin: “È finita l'era del mondo governato dagli Stati Uniti”