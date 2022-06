Putin | Ue ha perso sovranità politica - Grano? Non ostacoliamo forniture al mondo | accogliamo l' invito Onu al dialogo

Pubblicità

Il presidente russo sferza Bruxelles per l'appoggio incondizionato alla Nato: 'I leader europei stanno facendo gli interessi di qualcun altro, danneggiando la ...Secondo il presidente russo "l'Unione europea hairreversibilmente la sovranità" mentre "le ... afferma. Mosca "non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale , non abbiamo ...SAN PIETROBURGO. "Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo".Così il presidente russo Vladimir Putin, al forum economico di San Pietroburgo, ritardato da un attacco hacker. "È finita l'era de ...E alla fine, (ri)parlò Putin. Presentandosi di persona (e non in video) al Forum di San Pietroburgo – dove quest’anno ospiti d’onore sono stati i talebani, ma c’erano anche gli italiani Vincenzo Trani ...