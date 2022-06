Putin | Ue ha perso sovranità | Kiev in Europa | non siamo contrari | Grano? Non ostacoliamo forniture al mondo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente russo parla a tutto tondo della situazione in Ucraina al forum economico di San Pietroburgo e sferza Bruxelles per l'appoggio incondizionato alla ...

LONDRA - Il mondo unipolare a guida americana è finito, l'Unione Europea hala sua sovranità facendosi dettare dagli Stati Uniti la linea sull'Ucraina, la Russia ...missione è un fallimento"...Il presidente russo parla a tutto tondo della situazione in Ucraina al forum economico di San Pietroburgo e sferza Bruxelles per l'appoggio incondizionato alla ..."Alla fine l'Ue ha perso la sovranità politica". Così il presidente russo Vladimir Putin alla plenaria del forum economico di San Pietroburgo. "Le sue elite stanno ballando alla musica di qualcun ...Putin: “Ue ha perso sovranità economica e politica” “La Russia sta entrando in una nuova era di potenza e diventerà ancora più forte", ha sottolienato Putin al Forum Economico di San Pietroburgo, ...