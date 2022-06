Putin: “Sanzioni senza precedenti ma siamo forti e vinceremo” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Quelle imposte nei confronti della Russia sono ”Sanzioni senza precedenti”, ma ”siamo persone forti e possiamo vincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum di San Pietroburgo. “Le Sanzioni economiche sono un’arma a doppio taglio che spesso colpisce di più chi le introduce”, ha affermato Putin sottolineando che “nei Paesi europei si sono aggravati (in questi mesi, ndr) i problemi economici e sociali”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Quelle imposte nei confronti della Russia sono ””, ma ”personee posvincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirintervenendo al Forum di San Pietroburgo. “Leeconomiche sono un’arma a doppio taglio che spesso colpisce di più chi le introduce”, ha affermatosottolineando che “nei Paesi europei si sono aggravati (in questi mesi, ndr) i problemi economici e sociali”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Oggi il #Cremlino ha ridotto anche il flusso di gas verso l’Italia senza fornire spiegazioni. Ecco di quanto???? - Adnkronos : #DiBattista annuncia il suo viaggio in #Russia: 'È interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto,… - Agenzia_Ansa : Putin: le sanzioni contro la Russia 'sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l'economia della Federa… - chiericomic : RT @RaiNews: Putin ha affermato che “l’inflazione nella UE è di oltre il 20% e che l’Europa perderà oltre 400 bilioni di dollari per le san… - analistapercaso : #Putin: 'Le sanzioni contro la #Russia sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare la nostra economia ma non hanno funzionato'. -