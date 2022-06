"Putin ha ragione, c'è un nuovo ordine mondiale. Non è lui però a guidarlo" (Di venerdì 17 giugno 2022) Colloquio con Andrea Graziosi: “Il mondo nato dopo il crollo dell’Urss è effettivamente finito. Ma lui è frustrato, infantile e rischia di diventare un gregario della Cina” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Colloquio con Andrea Graziosi: “Il mondo nato dopo il crollo dell’Urss è effettivamente finito. Ma lui è frustrato, infantile e rischia di diventare un gregario della Cina”

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Ottimo l'intervento del prefetto Gabrielli). Comunque l'ho scritto in 'Maledetti Pacifisti' e il tempo mi dà sempre… - OutsiderMan23 : @HuffPostItalia Siamo un paese finito non perché ha ragione Putin ma per le cazzate che pensa e scrive la gente - tharravil : RT @davcarretta: Cento giorni dopo Draghi aveva ragione su tetto prezzo del gas e dazi al petrolio russi. Scholz aveva torto. La differen… - Alessan42745900 : RT @strange_days_82: Orsini : Ho avuto ragione su tutto. 1/2 #NonelArena #Orsini #Giletti #Zelensky #Putin #Biden #USA #NATO #Guerra #guerr… - esajas1 : RT @HuffPostItalia: 'Putin ha ragione, c'è un nuovo ordine mondiale. Non è lui però a guidarlo' -