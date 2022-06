Putin: ‘Gli Usa si credono il centro del mondo’. (Di venerdì 17 giugno 2022) “Gli Usa pensano di essere l’unico centro del mondo. L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche. L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo. Le sanzioni contro la Russia sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa, ma Leggi su freeskipper (Di venerdì 17 giugno 2022) “Gli Usa pensano di essere l’unicodel mondo. L’Occidente mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche. L’era dell’ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo. Le sanzioni contro la Russia sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa, ma

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - repubblica : Putin a San Pietroburgo: 'Raggiungeremo gli obiettivi nel Donbass, il mondo a guida Usa è finito' - fabiochiusi : Mentre qui si filosofeggia di una presunta guerra per procura degli USA alla Russia, Putin dice apertamente che il… - cia_715 : ???? BOOM! PUTIN: 'L'ERA DEL MONDO DOMINATO DAGLI STATI UNITI È FINITA PER SEMPRE' ?? 'L'UNIONE EUROPEA HA PERSO LA SU… - StefaniaVaselli : RT @OrtigiaP: 'È curioso come i più bellicosi difensori della democrazia e della libertà firmino l'estradizione di Julian #Assange verso gl… -