Putin ci taglia il gas | inverno al freddo sempre più vicino

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 giugno 2022) Gazprom, la compagnia ptreolifera russa per eccellenza, ha deciso dire le forniture di gas all’Europa e in particolare all’Italia, contribuendo a infliggere nuove sofferenze al mercato e, di conseguenza, a famiglie e imprese. A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). La motivazione ufficiale è che, a causa delle sanzioni, mancano pezzi di ricambio per la manutenzione dei gasdotti. In realtà si tratta di una mossa meramente politica, che ha colpito anche la Francia prpprio nei giorni in cui Draghi Macron e Scholz sono andati a sostenere Zelensky a Kiev. L’operatore del sistema di trasporto del gas francese GRTgaz ha infatti annunciato che dal 15 giugno non riceve più il gas ...