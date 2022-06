Pulizia strade nel centro e nelle Municipalità di Napoli: in città in azione i nuovi automezzi (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “È entrata nel vivo l’operazione di lavaggio delle strade cittadine con i nuovi automezzi, che ASIA Napoli effettuerà secondo un calendario di interventi per sei ore al giorno, in tutte le 10 Municipalità”. Lo rende noto l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso. “La programmazione della campagna di Pulizia che parte oggi con Piazza Garibaldi, Vasto, Corso Umberto, Piazza del Gesù e San Domenico – ha spiegato Mancuso – è stata resa possibile con un investimento straordinario dell’azienda che nei giorni scorsi abbiamo fortemente sollecitato. La sperimentazione sarà in vigore fino al 31 luglio; poi, all’indomani delle nuove assunzioni previste dal bando che sarà pubblicato entro fine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “È entrata nel vivo l’operdi lavaggio dellecittadine con i, che ASIAeffettuerà secondo un calendario di interventi per sei ore al giorno, in tutte le 10”. Lo rende noto l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso. “La programmdella campagna diche parte oggi con Piazza Garibaldi, Vasto, Corso Umberto, Piazza del Gesù e San Domenico – ha spiegato Mancuso – è stata resa possibile con un investimento straordinario dell’azienda che nei giorni scorsi abbiamo fortemente sollecitato. La sperimentsarà in vigore fino al 31 luglio; poi, all’indomani delle nuove assunzioni previste dal bando che sarà pubblicato entro fine ...

