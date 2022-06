PSG scatenato: doppio colpo da 110 milioni (Di venerdì 17 giugno 2022) Il club parigino è vicino al raggiungimento di un duplice accordo di mercato con Inter e Sassuolo, in ballo ci sono 110 milioni di euro Sin dai tempi della gestione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Il club parigino è vicino al raggiungimento di un duplice accordo di mercato con Inter e Sassuolo, in ballo ci sono 110di euro Sin dai tempi della gestione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercato, Inter - Lukaku: oggi altro contatto con il Chelsea Il Monza è scatenato: vuole Joao Pedro, Nandez e Carboni del Cagliari. Scamacca va verso Parigi: tra Psg e Sassuolo l'accordo è totale. Si chiude a 40 milioni di euro più 10 di bonus e un ingaggio da ... PSG scatenato e addio a Inter e Milan: oltre 100 milioni Calciomercato Inter e Milan, il PSG prova il doppio colpo in Italia: da Skriniar a Scamacca Milan Skriniar ©LaPresseCampos è già arrivo su Scamacca ed avrebbe anche già messo sul piatto sui 35 ... Calciomercato Inter: occhio al duello Psg-Chelsea per Skriniar L'Inter potrebbe salutare Milan Skriniar in questa sessione di mercato. Nonostante le molte smentite, il difensore nerazzurro piace a molti top club ed ha ricevuto già le prime offerte da Psg e Chelse ... Mbappè, la frase di Wenger sull'asso del PSG scatena la Conmebol Non sono passate inosservate e non sono piaciute le parole di Wenger sul calciatore del PSG che, come tutti sanno, ha origini africane. Ferma condanna per lui.