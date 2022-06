Psg-Scamacca, chiusura vicina: le cifre dell’accordo! (Di venerdì 17 giugno 2022) Le cose sembrano essere totalmente cambiate in casa Psg. Con l’addio di Leonardo e l’entrata in scena di Campos, il ricco club punta più ad un progetto mirato investendo su giocatori funzionali piuttosto che a grandi nomi. Dopo l’estenuante trattativa per il rinnovo di Mbappè, che sembrava ormai essere tramontata, la società si prepara ad una mini-rivoluzione con molti calciatori alla finestra. Da Draxler a Di Maria, passando per Kehrer e fino ad arrivare a Mauro Icardi, che è stato un vero e proprio fantasma nella sua esperienza francese. Gianluca Scamacca SassuoloOra, però, secondo quanto riportato dalla Repubblica, il primo vero acquisto in procinto di essere chiuso da Campos sembrerebbe essere Gianluca Scamacca. Al Sassuolo andranno 40 milioni di euro per un’altra plusvalenza record della squadra emiliana. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Le cose sembrano essere totalmente cambiate in casa Psg. Con l’addio di Leonardo e l’entrata in scena di Campos, il ricco club punta più ad un progetto mirato investendo su giocatori funzionali piuttosto che a grandi nomi. Dopo l’estenuante trattativa per il rinnovo di Mbappè, che sembrava ormai essere tramontata, la società si prepara ad una mini-rivoluzione con molti calciatori alla finestra. Da Draxler a Di Maria, passando per Kehrer e fino ad arrivare a Mauro Icardi, che è stato un vero e proprio fantasma nella sua esperienza francese. GianlucaSassuoloOra, però, secondo quanto riportato dalla Repubblica, il primo vero acquisto in procinto di essere chiuso da Campos sembrerebbe essere Gianluca. Al Sassuolo andranno 40 milioni di euro per un’altra plusvalenza record della squadra emiliana.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS: le parole di #Carnevali sulla trattativa col @PSG_inside per #Scamacca - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, contatti continui per #Scamacca del @SassuoloUS - FBiasin : “Il #Psg prepara un’offerta per #Scamacca da 45/50 milioni”. “Il #Monza prepara un’offerta per #Pinamonti da 19/20… - _deekki : RT @Marcoodottavi: Mi intriga l'idea che Mbappé appena ha firmato quel rinnovo che lo rende dittatore del psg sia andato dagli sceicchi e g… - Cucciolina96251 : RT @Seby_Sarno_: Come ho anticipato ieri in live, #Scamacca (a differenza di ciò che si dice) sarebbe entusiasta di vestire la maglia del #… -