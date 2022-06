PSG nel mirino della UEFA per il mancato rispetto del FFP

Pubblicità

carlolaudisa : Il @PSG_inside anche oggi è tornato alla carica con Max #Allegri ma nel vertice con Campos a Montecarlo il tecnico… - PianetaMilan : @PSG_inside nel mirino della @UEFAcom per il mancato rispetto del #FFP #PSG #UEFA - orizzonte_oriz : @gilardisil La cosa comica è che sono ambedue nel PSG!! ???????????? - LucaParry85 : A sanchez sta bene perché così si lavora quando i soldi non sono tuoi. Pure Leonardo al psg doveva chiedere sia nel… - NackaSkoglund89 : Trattativa complicatissima che il Chelsea farà solo se avrà finanziariamente senso. Uno scambio è scenario molto pi… -

Grandi giocatori stranieri a cui può (legittimamente) rispondere Immobile, un cannoniere spesso sottovalutato, malgrado la continuità - inimitabile -conquistare la corona dei cannonieri. Poi c'è ...Speranze poi vane, dato che l'attaccante delha deciso di rinnovare il contratto con il club ... L'animale a tinte bianconere, dunque, non era riferito a una voce di mercato che lo volevaclub ...Dalla terza puntata di Pogmentary: IL PSG NELL'ESTATE 2021 - "Quelli sul PSG erano soltanto dei rumors. Ero in contatto tutti i giorni con Mino Raiola e se qualcosa di concreto fosse accaduto mi ...Così facendo il PSG andrebbe a rinforzare, nell’eventualità, la propria linea arretrata con l’Inter che non rischierebbe di complicarsi la vita con un giocatore in scadenza nel 2023. I nerazzurri ad ...