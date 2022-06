(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –un regolaredidaldi casa, che lodi morte con un’ed una picozza. È accaduto a Marcianise (Caserta), dove un 65enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di minacce aggravate. I poliziotti del Commissariato di Marcianise sono intervenuti in seguito ad una violenta lite tra ildi un immobile e il suo inquilino, un 34enne di origini siciliane; hanno quindi accertato che tutto era nato dalla legittima richiesta dell’affittuario di stipulare undi, cosa che ha fatto infuriare il 65enne. Della vicenda è stata interessata anche la Guardia di Finanza per le ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Pretende contratto di locazione, proprietario minaccia con ascia ** - ilbaku : @Albarien @marifcinter Beh, l’Inter ne pretende 80 per Skriniar che è all’ultimo anno di contratto - vlastabernard : @preppy57 Certi ospiti fissi poi sono sotto contratto (Travaglio, Scanzi, Padellaro in primis) perché dovrebbero ga… - NackaSkoglund89 : RT @AndreaInterNews: #Inter, brusca frenata nell'operazione #Dybala. L'attaccante argentino pretende di essere addirittura pagato attravers… - AndreaInterNews : #Inter, brusca frenata nell'operazione #Dybala. L'attaccante argentino pretende di essere addirittura pagato attrav… -

corriereadriatico.it

Arriverà di certo, tutte le cose belle che volete, ma finché ilnon viene depositato, non ... non i giocatori, la Romasoldi e tanti. Tutto può accadere, ma non è probabile che il ...Condotte con cui si sarebbe procurato 500 euro oltre al nullodi affitto. Stesso comportamento con un'altra vittima, anche lui in affitto. Avrebbe preteso 600 euro in più. Ma di fronte al ... Pretende più soldi dagli inquilini e li picchia: 62enne condannato dal Tribunale a 2 anni e 10 mesi di carcere Sul tavolo la questione dello stop al ripristino degli integrativi. Iniziativa congiunta di Cgil, Cisl, Uil e Ugl ...La scadenza nel 2023 potrebbe far calare le pretese dei transalpini e intorno ai 13-14 milioni ... Il difensore di Allegri ha infatti prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2025. Scatto ...