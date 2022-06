Premier League, Maresca sarà il vice-allenatore di Guardiola al Manchester City (Di venerdì 17 giugno 2022) L'ex regista del Palermo riparte dal Manchester City. Dopo l'addio al Parma, Maresca sarà il nuovo vice di Pep Guardiola in Premier League Leggi su mediagol (Di venerdì 17 giugno 2022) L'ex regista del Palermo riparte dal. Dopo l'addio al Parma,il nuovodi Pepin

Pubblicità

TNTSportsBR : VASCO ?? PREMIER LEAGUE! ?????????????????? - LancasterDeep : RT @TAFICSC1: E le bangwe kamoso Eleven Angels FC e sena go tsena mo Premier League ???? Bathong #Nangu2 #Nangu8 Gheeeeeeto are you thereee… - Gazzetta_it : RT @MarcoIaria1: Il cricket che vale più della Premier League, il Barcellona che vende i gioielli di famiglia, il contenzioso Lega-Figc: do… - MarcoIaria1 : Il cricket che vale più della Premier League, il Barcellona che vende i gioielli di famiglia, il contenzioso Lega-F… - FAP3456 : Il Leeds(arrivata quart’ultima in Premier) ha già acquistato Roca e Aaronson, rispettivamente per 11 e 33 milioni.… -