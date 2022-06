Precipita con il parapendio vicino Pisa | grave ragazzo di 28 anni - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

venti4ore : Pisa, precipita con il parapendio, grave un 28enne - Nazione_Pisa : Precipita con il parapendio a Orzignano, il luogo dell'incidente / FOTO - venti4ore : Precipita con il parapendio, grave un 28enne di Lucca - rep_firenze : Pisa, precipita con il parapendio, grave un 28enne - Nazione_Pisa : Precipita con il parapendio, è grave -

I soccorsi per l'incidente del parapendio (Foto Valtriani) Per approfondire : Foto :il parapendio a Orzignano, il luogo dell'incidente / FOTO Articolo : Medico 70enne cadeil parapendio, salvato dalle fronde di un albero Articolo : Cadeil parapendio: è vigile ...Un 28enne è precipitato in un campo a Orzignano, tra Pisa e San Giuliano Terme, dopo la caduta col parapendio che stava guidando. Il giovane è stato soccorso da vigili del fuoco, Pubblica assistenza ...Un 28enne è precipitato in un campo a Orzignano, tra Pisa e San Giuliano Terme, dopo la caduta col parapendio che stava guidando. Il giovane è stato ...Precipita con il parapendio in un campo a Orzignano, i mezzi di soccorso in azione Precipita con il parapendio in un campo a Orzignano, i mezzi di soccorso in azione Precipita con il parapendio in un ...