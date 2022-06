Pratali racconta Asllani | «Sin da piccolo era innamorato del pallone Perfetto come vice Brozovic»

(Di venerdì 17 giugno 2022) Francesco, ex difensore dell’Empoli, ha parlato diobiettivo di mercato dell’Inter ai microfoni di Tuttosport Francesco, ex difensore dell’Empoli, ha parlato diobiettivo di mercato dell’Inter ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:– «. Lui è uno che vede il gioco lungo e corto. Ha qualità tecnica e corre tanto.testa è un ragazzo eccezionale, di grande umiltà. Impressiona la sua personalità. Gioca a San Siro,nella piazzetta del paese. Già a sei anni palleggiava in modo incredibile: stava ore ad esercitarsi in piazzetta e a giocare con gli amici. Kristjan è sempre stato forte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Trattativa avviata per il giocatore albanese, in Italia da quando ha due anni: i primi calci con Pratali e i nerazzurri che avrebbero già potuto averlo ...