“Portatelo via”: lo ha deciso Maria De Filippi, ordine dietro le quinte (Di venerdì 17 giugno 2022) Diramato un clamoroso retroscena su quanto accaduto dietro le quinte di un noto programma di Maria De Filippi: episodio inaspettato Il retroscena sulla conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)La conduttrice Maria De Filippi è al timone di numerosi format di successo di casa Mediaset e tra questi c’è anche il dating show Uomini e Donne. Il noto format anche in questa stagione televisiva si è rivelato un grande successo per la rete e senza dubbio tornerà anche il prossimo settembre. Tanti i protagonisti che si sono contraddistinti in questa stagione e tra questi anche la tronista Veronica Raimondi. Il suo percorso è stato breve, in quanto durato poco più di un mese, ma particolarmente intenso. La giovanissima ha infatti coronato il suo sogno e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 17 giugno 2022) Diramato un clamoroso retroscena su quanto accadutoledi un noto programma diDe: episodio inaspettato Il retroscena sulla conduttriceDe(screenshot Witty)La conduttriceDeè al timone di numerosi format di successo di casa Mediaset e tra questi c’è anche il dating show Uomini e Donne. Il noto format anche in questa stagione televisiva si è rivelato un grande successo per la rete e senza dubbio tornerà anche il prossimo settembre. Tanti i protagonisti che si sono contraddistinti in questa stagione e tra questi anche la tronista Veronica Raimondi. Il suo percorso è stato breve, in quanto durato poco più di un mese, ma particolarmente intenso. La giovanissima ha infatti coronato il suo sogno e ...

Pubblicità

boxhiu : @FraBaraghini E lei ha detto 'ma mi scusi ma per favore, questo ha il covid??, portatelo via' 'Non mi toccate cazzo… - spiceguuurl : @signordominic prima o poi mi dirà “senti prenditelo e portatelo via” e non me lo faccio dire 2 volte anzi di corsa pure - Suhan34733709 : RT @La_Me_Linda: 'portatelo via altrimenti non rispondo più di me stesso' #BraveAndBeautiful - MarioVittorio6 : @capuanogio #alkhelaifi facci sognare.... portatelo via..... - AnaPau1972 : RT @La_Me_Linda: 'portatelo via altrimenti non rispondo più di me stesso' #BraveAndBeautiful -