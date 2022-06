Porpoising, arriva la direttiva della Federazione (Di venerdì 17 giugno 2022) arriva la posizione della FIA, in materia di Porpoising e rimbalzi delle monoposto sull'asfalto , alla vigilia del GP del Canada e dopo il week end nel quale il fenomeno e gli effetti sul fisico dei ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022)la posizioneFIA, in materia die rimbalzi delle monoposto sull'asfalto , alla vigilia del GP del Canada e dopo il week end nel quale il fenomeno e gli effetti sul fisico dei ...

Pubblicità

albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: Porpoising, arriva la direttiva tecnica dalla FIA - F1Sport_PitTalk : Porpoising, arriva la direttiva tecnica dalla FIA - TorinoFVCG : @Gianludale27 @deadlinex Arriva l'ex Mercedes in Fia e subito arrivano le direttive sul porpoising... ?? - enrcasto : @giovaeffe Ma questo non aveva il mal di schiena per il porpoising ? O era solo rodimento di culo perché il collega arriva prima di lui ? - motorboxcom : #F1 Chris Horner dubita della sofferenza fisica di #LewisHamilton, arrivando a sospettare che la Mercedes stia ingi… -