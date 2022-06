Pontina | proseguono lavori nuovi pavimentazione stradale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – Prosegue il Piano Anas (Gruppo FS italiane) di potenziamento e messa in sicurezza della strada statale 148 Viacon idi nuova. Gli interventi che partiranno lunedì 20 giugno interesseranno la carreggiata in direzione Roma, in tratti saltuari, dal km 40 (Aprilia) al km 10,550 (Roma – Eur). Isaranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 6 del giorno seguente, e a seconda dell’avanzamento del cantiere, saranno previste chiusure o restringimenti della statale al fine di tutelare la sicurezza sia dell’utenza che per le maestranze coinvolte nelle lavorazioni. La programmazione di questi interventi, necessari per implementare le condizioni di comfort e sicurezza per l’utenza in transito, è stata definita con l’obiettivo di ridurre i disagi possibili per i flussi di traffico ...