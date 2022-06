Pogmentary, Pogba racconta la rottura con lo United: 'Hanno bluffato, gli farò vedere che ha sbagliato'. E il nuovo agente 'apre' alla Juve (Di venerdì 17 giugno 2022) Paul Pogba non dà certezze, solo indizi. Il tempo delle ufficialità e della comunicazione sulla sua prossima destinazione, dopo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Paulnon dà certezze, solo indizi. Il tempo delle ufficialità e della comunicazione sulla sua prossima destinazione, dopo...

Pubblicità

CarcarloMarr : Domanda per chi ci è già arrivato: numero dell’episodio e minuto in cui Pogba canta “Interista chiacchierone”? Grazie. #Pogmentary - sportli26181512 : Pogmentary, Pogba racconta la rottura con lo United: 'Hanno bluffato, gli farò vedere che ha sbagliato'. E il nuovo… - PGBVLH : RT @paolo_is_dead: 'pogba è un giocatore fuori dal comune, in passato è stato vicino al real, sarebbe stato un onore, è un fuoriclasse asso… - ilbianconerocom : Pogmentary/2 - Pogba: 'Gol in finale e vittoria Mondiale, voglio rivivere quelle emozioni. Ho grandi sfide davanti' - CredevoPeggio : RT @paolo_is_dead: 'pogba è un giocatore fuori dal comune, in passato è stato vicino al real, sarebbe stato un onore, è un fuoriclasse asso… -