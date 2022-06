‘Pogmentary’ | gli interventi di Raiola | ‘Vorrei Pogba al PSG | sarebbe il ‘re che torna’ Poi la Juve ‘impossibile’ | Barcellona e United | Primapagina

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: '#Pogmentary', gli interventi di #Raiola: 'Vorrei #Pogba al #PSG, sarebbe il 're che torna'. Poi la #Juve 'impossibile', #Bar… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: '#Pogmentary', gli interventi di #Raiola: 'Vorrei #Pogba al #PSG, sarebbe il 're che torna'. Poi la #Juve 'impossibile', #Bar… - cmdotcom : '#Pogmentary', gli interventi di #Raiola: 'Vorrei #Pogba al #PSG, sarebbe il 're che torna'. Poi la #Juve 'impossib… - LucaMaritano : RT @MatthijsPog: 'The Pogmentary” è una serie Amazon composta da cinque episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Di produzione francese,… - SPalermo91 : RT @MatthijsPog: 'The Pogmentary” è una serie Amazon composta da cinque episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Di produzione francese,… -

Theripercorre le tappe piu' importanti della carriera di Pogba, tra cui la vittoria con ... Il calciatore commentaeventi con sincerita', usando anche un po' di sano umorismo per ...Sono le parole di Paul Pogba, in un estratto di "", il documentario che da domani sarà ... "Paul, sei in una situazione molto particolare, non ne hai idea -dice Raiola - Lo United ha ...