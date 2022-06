Pogba, l'avvocato: 'Ritorno alla Juve? Non c'è nessun pericolo' (Di venerdì 17 giugno 2022) Paul Pogba è a un passo dal Ritorno alla Juventus , e anche dal suo entourage si moltiplicano le conferme di un rientro in bianconero. In un'intervista a Le Parisien l'avvocato del centrocampista ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022) Paulè a un passo dalntus , e anche dal suo entourage si moltiplicano le conferme di un rientro in bianconero. In un'intervista a Le Parisien l'del centrocampista ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Pogba, l'avvocato: 'Ritorno alla #Juve? Non c'è nessun pericolo': La legale di fiducia del centrocampista francese pa… - sportli26181512 : #Pogba, l'avvocato: 'Ritorno alla #Juve? Non c'è nessun pericolo': La legale di fiducia del centrocampista francese… - JManiaSite : I pericoli del #POGBACK secondo l'avvocato Pimenta dello studio #Raiola - sportli26181512 : Pogba alla Juve, le parole dell'avvocato Pimenta: 'Se ne parla tanto, il ritorno non sarebbe un problema': Il ritor… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Pogba alla #Juve, parla l'avvocato #Pimenta: 'Se ne parla tanto, il ritorno non sarebbe un problema' -