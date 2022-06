Pogba-Juventus, niente annuncio nel "Pogmentary" di Amazon Prime Video: solo frecciate al Manchester United (Di venerdì 17 giugno 2022) I tifosi della Juventus erano fiduciosi, sperando in un annuncio del ritorno di Paul Pogba a Torino già nel corso del “Pogmentary”, il documentario sulla vita del Polpo uscito su Amazon Prime... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 17 giugno 2022) I tifosi dellaerano fiduciosi, sperando in undel ritorno di Paula Torino già nel corso del “”, il documentario sulla vita del Polpo uscito su...

Pubblicità

romeoagresti : Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati: #Pogba torna alla #Juventus. L’ufficialità a luglio // The fi… - DiMarzio : Le parole di #Pogba sul proprio futuro nel teaser del documentario 'The Pogmentary' - federicocasotti : Nell’estate 2016, Paul Pogba passò dalla Juventus allo United con l’idea di diventare il “centrocampista generazion… - tuttosport : #Pogba: 'Io una stella #Juve, lì ho dimostrato di essere qualcuno' ? - Dieghito28 : La Juventus non può più permettersi Pogba. Cit Mino Raiola #Pogmentario -