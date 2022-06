Pogba da record | entra nella storia | nessuno ci era mai riuscito

(Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus sembra essere ad un passo dal ritorno di; il francese è fondamentale e detiene unancora imbattuto. Uno dei primi colpi della Juventus, in questa sessione di mercato, sembra poter essere; il centrocampista francese, svincolatosi dal Manchester United, è infatti pronto a tornare a vestire bianconero. La trattativa non è ancora ufficialmente chiusa ma le sensazioni sono più che positive; il suo arrivo andrebbe a risolvere un problema non da poco dal momento che,stagione appena passata, i bianconeri hanno mostrato diversi problemi a centrocampo. LaPresseè il profilo perfetto per il sistema di gioco di Allegri; parliamo infatti di una mezzala forte fisicamente, abile nel gioco aereo, decisamente tecnica e soprattutto in grado di portare bonus importanti in ...

Pogba è stato l'ultimo centrocampista della Juventus a raggiungere la doppia cifra in una stagione.

Al giorno d'oggi ci si può accaparrare uno un Mbappé a zero euro, mettendo sul piatto... classe 1999, di nome Darwin Nunez, che quest'anno ha battuto ogni record tra le fila del Benfica... E così Pogba sposa la Juve per la seconda volta per riannodare il filo del discorso interrotto nell'estate 2016 quando aveva fatto ritorno in Premier League per la cifra, all'epoca, di 105... Paul Pogba has completed his return to Juventus on a free transfer after leaving Manchester United. The 29-year-old has signed a four-year...