Pogba alla Juve, parla l'avvocato Pimenta: 'Se ne parla tanto, il ritorno non sarebbe un problema' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ritorno di Paul Pogba alla Juve è uno degli affari dell'estate e sembra sempre più concretizzarsi. Ai microfoni de Le Parisien,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Ildi Paulè uno degli affari dell'estate e sembra sempre più concretizzarsi. Ai microfoni de Le Parisien,...

Pubblicità

romeoagresti : Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati: #Pogba torna alla #Juventus. L’ufficialità a luglio // The fi… - serieAnews_com : Per l'agente di #Pogba Rafaela Pimenta un ritorno alla #Juventus non sarebbe un rischio: 'Tutta un'altra storia'. - alestopcrying : @VlnN94 abbiamo una tifoseria di fascisti che va dietro l'idea di condottieri e guerrieri alla mandzukic, sono con… - ArmandaGelsomin : RT @AJGNewsOfficial: ?? Rafaela Pimenta, legale di #Pogba, ha parlato così a @le_Parisien del possibile ritorno alla Juve: «Se ne parla tant… - giusrossi87 : RT @Pasky973: #Pogba ??“Non sei una stella soltanto perché lo dici ma lo diventi perché le persone ti rendono tale. Questo è quello che ho i… -