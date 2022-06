Pnrr, Visco: “Il Paese è sulla strada giusta, riforme non dettate da Ue ma nel nostro interesse” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Netti progressi potranno essere conseguiti mediante i programmi di investimento e le riforme previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un Piano di dimensioni finanziarie importanti i cui obiettivi – accelerare la doppia transizione, “verde” e digitale, potenziare l’istruzione e la ricerca, colmare i ritardi del Mezzogiorno – non possono che essere condivisi tra le forze politiche”. Ad affermarlo è il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento ad ‘Analysis: Forum Istituzionale’. “Il Paese – sottolinea – è sulla strada giusta: il successo nel completare i principali programmi di investimento, oggi tutti in fase di avvio, e le connesse riforme, che non sono “dettate” da Bruxelles ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Netti progressi potranno essere conseguiti mediante i programmi di investimento e leprevisti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un Piano di dimensioni finanziarie importanti i cui obiettivi – accelerare la doppia transizione, “verde” e digitale, potenziare l’istruzione e la ricerca, colmare i ritardi del Mezzogiorno – non possono che essere condivisi tra le forze politiche”. Ad affermarlo è il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio, nel suo intervento ad ‘Analysis: Forum Istituzionale’. “Il– sottolinea – è: il successo nel completare i principali programmi di investimento, oggi tutti in fase di avvio, e le connesse, che non sono “” da Bruxelles ma ...

