Pnrr | Verducci | ' è nuova riforma università'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "L'emendamento sull'votato dalle Commissioni Affari costituzionali e Cultura del Senato durante la discussione del Decretoha una grandissima rilevanza. È di fatto unadell', all'insegna del contrasto alla precarietà che, insieme al sottofinanziamento, è il principale nemico della ricerca". Così il Senatore Francesco, primo firmatario del maxi-emendamento che inserisce nel decretogran parte dei contenuti del disegno di legge sul reclutamento universitario in discussione in Senato. "Per chi fa ricerca, viene introdotto finalmente un contratto vero, retribuito secondo gli standard europei più avanzati, con tutte le tutele lavoristiche e previdenziali. Questo emendamento è frutto di anni di ...

Più in generale, ha osservato ancora, " il tema della transizione digitale è urgentissimo . Tanta parte degli investimenti legati alo al Next generation Eu sono collegati al piano di ...Il Senatoreha ricordato i vari emendamenti proposti "per scongiurare la possibilità di ...nei confronti dell'Unione Europea nell'ambito delle riforme e degli investimenti previsti dal". ... Università: Pnrr e ricercatori, non annacquate la riforma. Ma ci vogliono più fondi È infatti in discussione al Senato il Decreto-legge 36/2022 (Pnrr-2), in cui è presente un emendamento presentato dal Sen. Francesco Verducci (Pd). ARTeD, l’Associazione dei Ricercatori a Tempo ...ASCOLI PICENO - Grande interesse e partecipazione ha riscosso l’iniziativa “Per una scuola a misura del territorio” promossa dalla Provincia e svoltasi ...