Pier Silvio Berlusconi | scacco matto senza precedenti | chi se ne va

(Di venerdì 17 giugno 2022) Un altro VIP che se ne va da Mediaset per approdare in Rai. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, pare che un altro nome caro aapproderà sul primo canale della Rai e in prima serata. Ma come l’avrà presa il CEO di Mediaset? Soltanto un mese fa,trascorreva il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

infoitcultura : Iva Zanicchi a Ballando con le stelle: la reazione di Pier Silvio Berlusconi - EsZan_Las : @giuliagodin1 Pier Silvio è una delusione continua - Pier_Porters : @ImolaOggi Sarà entrato cantando: meno male che Silvio c’è! ??????? - Cinzy08_ : @Caput_mundi26 @H3r_Yerde Ehhhhhh che ti credi...Pier Silvio o fa le cose in grande o nn le fa proprio ?? - ComunicareDigit : RT @tvzoomitalia: Pier Silvio Berlusconi prepara la conquista della Germania per primavera 2023 @QuiMediaset_it @ProSieben @P7S1Group https… -

Si parlava di Iva come possibile giurata al GF Vip e come ammette la stessa Iva,Berlusconi ha accettato di buon grado la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle', lasciando sempre ...La conduttrice di "Verissimo" è stata paparazzata a casa abbracciata ad un'altra persona ma non era però. Ecco di chi si trattava. Il suo nome in questi ultimi giorni sembra al centro della cronaca rosa e dello spettacolo nazionale per via di voci sempre più sospette riguardo la sua presunta ...Pier Silvio Berlusconi costretto a salutare un'altra star che lascia Mediaset per dirigersi verso la Rai: come l'avrà presa La sua reazione ...Ancora domenica scorsa, a due passi dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla sezione elettorale milanese in cui aveva votato, parlandone in un bar alla maniera sua, cioè a ruota libera, di que ...