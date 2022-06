Piano traffico in Costiera, Vicinanza: “Ennesima frittata” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sul Piano traffico in Costiera si sono persi tre anni. A causa dell’emergenza Covid, i sindaci avevano tutto il tempo per approntare un provvedimento che tenesse conto di tutte le esigenze del territorio, dei suoi abitanti e del tessuto economico che c’è nella Divina. Invece, si è pensato ad altro e ora il risultato è che ogni sindaco, a piacimento, chiude le strade come se fosse il giardino della propria abitazione o attuare il sistema delle targhe alterne. L’estate, da calendario, non è ancora iniziata. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci ritroviamo di fronte all’Ennesima frittata realizzata da sindaci”. Così Gigi Vicinanza della Filp Cisal provinciale interviene sul Piano traffico per la statale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sulinsi sono persi tre anni. A causa dell’emergenza Covid, i sindaci avevano tutto il tempo per approntare un provvedimento che tenesse conto di tutte le esigenze del territorio, dei suoi abitanti e del tessuto economico che c’è nella Divina. Invece, si è pensato ad altro e ora il risultato è che ogni sindaco, a piacimento, chiude le strade come se fosse il giardino della propria abitazione o attuare il sistema delle targhe alterne. L’estate, da calendario, non è ancora iniziata. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci ritroviamo di fronte all’realizzata da sindaci”. Così Gigidella Filp Cisal provinciale interviene sulper la statale ...

