Piano strategico nazionale | audizione del ministro Patuanelli

ROMA – Mercoledì 22 giugno le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato svolgeranno il seguito dell'audizione, in videoconferenza, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli (foto), sugli aggiornamenti del Piano strategico nazionale (Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso l'Aula della Commissione Agricoltura della Camera.

