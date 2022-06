Piano dei fabbisogni di personale, 82 assunzioni a Palazzo di Città (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale ha approvato la delibera relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Su proposta dell’assessore al ramo, dott.ssa Laura Nargi, il Comune di Avellino, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, assumerà 82 lavoratori. Di questi, 42 entreranno in servizio entro la fine di quest’anno. Il Piano predisposto mira a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza ed economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. «Continua la rivoluzione posta in essere dall’amministrazione per migliorare la macchina comunale -afferma la vicesindaco Laura Nargi-. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale ha approvato la delibera relativa altriennale deidi2022-2024. Su proposta dell’assessore al ramo, dott.ssa Laura Nargi, il Comune di Avellino, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, assumerà 82 lavoratori. Di questi, 42 entreranno in servizio entro la fine di quest’anno. Ilpredisposto mira a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza ed economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. «Continua la rivoluzione posta in essere dall’amministrazione per migliorare la macchina comunale -afferma la vicesindaco Laura Nargi-. ...

