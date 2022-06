Philip Morris inaugura Centro alta formazione delle competenze per l’industria 4.0 (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Offrire un punto di riferimento per il Paese per ciò che riguarda la formazione continua e il trasferimento tecnologico. È l’obiettivo del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovo Centro di Philip Morris per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a Crespellano (Bo). Un polo per la conoscenza che arricchisce le peculiarità del Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, lead site del Gruppo, dove ha sede anche il Centro per l’Eccellenza Industriale inaugurato lo scorso ottobre: il più grande del mondo per innovazione per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Offrire un punto di riferimento per il Paese per ciò che riguarda lacontinua e il trasferimento tecnologico. È l’obiettivo delInstitute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovodiper l’e lo sviluppolegate a Industria 4.0,to oggi a Crespellano (Bo). Un polo per la conoscenza che arricchisce le peculiarità delManufacturing & Technology Bologna, lead site del Gruppo, dove ha sede anche ilper l’Eccellenza Industrialeto lo scorso ottobre: il più grande del mondo per innovazione per ...

fisco24_info : Graziano (Cisl): 'Formazione per non escludere i giovani dal mondo del lavoro': (Adnkronos) - Il segretario Cisl è… - lifestyleblogit : Philip Morris inaugura Centro alta formazione delle competenze per l’industria 4.0 - - lifestyleblogit : Philip Morris, Hannappel: 'Al servizio del Paese per migliorare tessuto produttivo e competitività' - - lifestyleblogit : Philip Morris, Hannappel: 'Bologna sempre più capitale per sviluppo e innovazione' - - ledicoladelsud : Philip Morris, Hannappel: “Bologna sempre più capitale per sviluppo e innovazione” -