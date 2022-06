Philip Morris inaugura Centro alta formazione delle competenze per l'industria 4.0 (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Offrire un punto di riferimento per il Paese per ciò che riguarda la formazione continua e il trasferimento tecnologico. È l'obiettivo del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovo Centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a industria 4.0, inaugurato oggi a Crespellano (Bo). Un polo per la conoscenza che arricchisce le peculiarità del Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, lead site del Gruppo, dove ha sede anche il Centro per l'Eccellenza industriale inaugurato lo scorso ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Offrire un punto di riferimento per il Paese per ciò che riguarda lacontinua e il trasferimento tecnologico. È l'obiettivo delInstitute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovodiper l'e lo sviluppolegate a4.0,to oggi a Crespellano (Bo). Un polo per la conoscenza che arricchisce le peculiarità delManufacturing & Technology Bologna, lead site del Gruppo, dove ha sede anche ilper l'Eccellenzaleto lo scorso ...

