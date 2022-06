Philip Morris, Hannappel: "Al servizio del Paese per migliorare tessuto produttivo e competitività" (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Ci mettiamo al servizio del Paese, per contribuire a migliorare il suo tessuto produttivo e la competitività attraverso occasioni di formazione di alto livello. Lo facciamo anche grazie al coinvolgimento di istituzioni, università, politecnici, istituti tecnici, start-up e imprese che, insieme, possono fare la differenza”. Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Ci mettiamo aldel, per contribuire ail suoe laattraverso occasioni di formazione di alto livello. Lo facciamo anche grazie al coinvolgimento di istituzioni, università, politecnici, istituti tecnici, start-up e imprese che, insieme, possono fare la differenza”. Così Marco, presidente e amministratore delegato diItalia, in occasione dell'inaugurazione delInstitute for Manufacturing Competences (IMC), il nuovo centro diper l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a ...

Pubblicità

Tele_Nicosia : Nasce Philip Morris Imc, nuovo centro alta formazione per Industria 4.0 - italiaserait : Philip Morris, Hannappel: “Al servizio del Paese per migliorare tessuto produttivo e competitività” - italiaserait : Philip Morris inaugura Centro alta formazione delle competenze per l’industria 4.0 - LocalPage3 : Philip Morris inaugura Centro alta formazione delle competenze per l’industria 4.0 - messina_oggi : Nasce Philip Morris Imc, nuovo centro alta formazione per Industria 4.0CRESPELLANO (BOLOGNA) (ITALPRESS) - Nasce a… -