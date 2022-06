Petrolio: chiude con tonfo a New York a 108,95 dollari (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Petrolio chiude con un tonfo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,35% a 108,95 dollari al barile. . 17 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcon una New, dove le quotazioni perdono il 7,35% a 108,95al barile. . 17 giugno 2022

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Petrolio, chiude col tonfo a New York a 108,95 dollari #petrolio #wallstreet #newyork #nyc #Borsa - iconanews : Petrolio: chiude con tonfo a New York a 108,95 dollari - rtl1025 : ?? Il #petrolio chiude con un tonfo a #NewYork, dove le quotazioni perdono il 7,35% a 108,95 dollari al barile. - fisco24_info : Petrolio: chiude con tonfo a New York a 108,95 dollari: Quotazione perdono il 7,35% - Banca_MPS : Sul fronte governativo sono saliti i rendimenti in #Eurozona. Forte la #sterlina, rimbalza l’#EurUsd. Registrata vo… -