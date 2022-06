“Perché lo hai fatto?”. Lory Del Santo, le sue accuse scuotono l’Isola dei Famosi (Di venerdì 17 giugno 2022) Lory Del Santo non si ferma più e ne ha per tutti. Ultima a finire nel mirino dell’attrice è Vladimir Luxuria. L’opinionista de l’Isola dei Famosi è stata accusatta duramente dall’ex naufraga nel corso di una lunga intervista concessa alla fanpage Instagram Thepipol tv. Lory è stata fiume in piena e senza peli sulla lingua ha affermato di essere stata criticata ingiustamente: “Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene”. Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria ma non solo Lory Del Santo dopo Vladimir Luxuria ha criticato alcuni concorrenti de l’Isola colpevoli, a sua detta, di aver ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)Delnon si ferma più e ne ha per tutti. Ultima a finire nel mirino dell’attrice è Vladimir Luxuria. L’opinionista dedeiè stata accusatta duramente dall’ex naufraga nel corso di una lunga intervista concessa alla fanpage Instagram Thepipol tv.è stata fiume in piena e senza peli sulla lingua ha affermato di essere stata criticata ingiustamente: “Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hannoper niente bene”.Delcontro Vladimir Luxuria ma non soloDeldopo Vladimir Luxuria ha criticato alcuni concorrenti decolpevoli, a sua detta, di aver ...

Pubblicità

Luca44745180 : @MagicaEmy77 Anche perché non hai belle labbra, cosa ha visto - ilgeneraleMaur1 : @Il__Boccia @AniMatMigrante Come al solito in Italia abbiamo questa mentalità distruttiva. Se hai 50 k di macchina… - marco9894 : @Yuro_23 @_ElPrincipe22 @smgii1908 E ti dirò di più se veramente fai quell'attacco hai sbagliato a non edonerarlo p… - ripchiaa : @doreminghaoo se hai la possibilità di andarci vai perché poi magari ti penti di non essere andata - Blondbiky : @EmmaKump guarda fascista lo siete voi che andate appresso alla meloni e siete no vax. e sei pure nonato cioè le ha… -