Perché è nato il dualismo Meret-Ospina | la spiegazione dell’ex preparatore del Napoli!

A Radio Marte nel corso di "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri del Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Della finale di Coppa Italia vinta contro la Juve ho una bella emozione. Abbiamo lavorato tanto e sodo per raddrizzare un'annata che era stata complicata grazie al lavoro di tutti noi che ci siamo dati da fare il più possibile. In quel momento lì ha avuto un valore ancora più importante. Sono stato uno dei primi tifosi del Napoli quando ha lottato per lo scudetto. Napoli mi è rimasta incisa sulla pelle. Tutti noi abbiamo cullato per gran parte della scorsa stagione un sogno che poteva sembrare qualcosa di più, poi c'è stato un momento di difficoltà che l'ha un po' infranto. Resta una stagione positiva. Meret protagonista la sera della finale vinta nel 2020? Alex è un portiere di ...

