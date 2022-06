Per il tacchino grillino è arrivato Natale. Alessandro Sallusti, che fine faranno Conte e il M5s (Di venerdì 17 giugno 2022) Per fortuna c'è la politica a distrarci dalle sciagure umane ed economiche della guerra in Ucraina. Bazzecole, ovviamente, ma lo spettacolo è garantito. A Verona si sta consumando il primo regolamento di conti tra i tre partiti del Centrodestra, un suicidio autoassistito che al ballottaggio consegnerà quasi certamente le chiavi della città al candidato del Centrosinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi, che beneficerà dell'odio e delle vendette tra i due candidati del Centrodestra (il sindaco uscente Sboarina supportato da Lega e Fratelli d'Italia e l'ex Tosi fresco membro di Forza Italia) che se le stanno dando di santa ragione. Ma il piatto forte è certamente l'atto finale della crisi dei Cinque Stelle con Di Maio che consegna l'avviso di sfratto a Giuseppe Conte. Anche qui botte da orbi, solo che non parliamo del futuro, peraltro importante, di una bella città ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Per fortuna c'è la politica a distrarci dalle sciagure umane ed economiche della guerra in Ucraina. Bazzecole, ovviamente, ma lo spettacolo è garantito. A Verona si sta consumando il primo regolamento di conti tra i tre partiti del Centrodestra, un suicidio autoassistito che al ballottaggio consegnerà quasi certamente le chiavi della città al candidato del Centrosinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi, che beneficerà dell'odio e delle vendette tra i due candidati del Centrodestra (il sindaco uscente Sboarina supportato da Lega e Fratelli d'Italia e l'ex Tosi fresco membro di Forza Italia) che se le stanno dando di santa ragione. Ma il piatto forte è certamente l'atto finale della crisi dei Cinque Stelle con Di Maio che consegna l'avviso di sfratto a Giuseppe. Anche qui botte da orbi, solo che non parliamo del futuro, peraltro importante, di una bella città ...

