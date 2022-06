Per Giorgia Meloni sarà un anno terribile: il "nuovo nemico", ecco il piano del Pd per farla fuori (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo il Paese dei delatori e delle liste di proscrizione. Il Corriere pubblica un elenco di presunti simpatizzanti di Putin schedati dai nostri Servizi Segreti, i quali disconoscono parte del contenuto, minacciano punizioni esemplari ma poi di fatto attendono che la buriana passi e tutto vada in cavalleria, lasciando che resti solo il ricasco intimidatorio dell'accaduto. Pochi giorni dopo, rimbalza dall'Unione Europea un'altra lista di cattivi indicati come una minaccia per la democrazia. Tra gli ispiratori del lavoro, ci sono i soliti comunisti di casa nostra i quali, con grande faccia tosta ma privi di specchi, fanno l'elenco delle formazioni estremiste, naturalmente di destra, e mettono nello stesso pentolone la Lega e CasaPound, Fratelli d'Italia e Forza Nuova. Figurano anche le Sardine, ma inserite a contrario, come esempio di movimento spontaneo (??? forse a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo il Paese dei delatori e delle liste di proscrizione. Il Corriere pubblica un elenco di presunti simpatizzanti di Putin schedati dai nostri Servizi Segreti, i quali disconoscono parte del contenuto, minacciano punizioni esemplari ma poi di fatto attendono che la buriana passi e tutto vada in cavalleria, lasciando che resti solo il ricasco intimidatorio dell'accaduto. Pochi giorni dopo, rimbalza dall'Unione Europea un'altra lista di cattivi indicati come una minaccia per la democrazia. Tra gli ispiratori del lavoro, ci sono i soliti comunisti di casa nostra i quali, con grande faccia tosta ma privi di specchi, fl'elenco delle formazioni estremiste, naturalmente di destra, e mettono nello stesso pentolone la Lega e CasaPound, Fratelli d'Italia e Forza Nuova. Figurano anche le Sardine, ma inserite a contrario, come esempio di movimento spontaneo (??? forse a ...

