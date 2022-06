Pensioni, Orlando: “Riflettiamo su flessibilità in uscita” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sulle Pensioni, ”stiamo riflettendo sulle modalità di uscita dal mondo del lavoro attraverso forme flessibilità, anche di progressiva riduzione dell’orario di lavoro”. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lo sottolinea in occasione della conferenza dell’Unece, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. ”L’età media è cresciuta nel corso di questi ultimi anni e questo implica la necessità di rivedere la nostra organizzazione sotto diversi profili, dall’organizzazione del lavoro, dei servizi sociali del welfare e quella complessiva della previdenza. Su questi tre punti stiamo lavorando, partendo dal presupposto che gli anziani possono essere una importante risorsa dal punto di vista sociale ed economico, quindi non un problema ma una leva sulla quale far crescere la coesione sociale e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Sulle, ”stiamo riflettendo sulle modalità didal mondo del lavoro attraverso forme, anche di progressiva riduzione dell’orario di lavoro”. Il ministro del Lavoro, Andrea, lo sottolinea in occasione della conferenza dell’Unece, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. ”L’età media è cresciuta nel corso di questi ultimi anni e questo implica la necessità di rivedere la nostra organizzazione sotto diversi profili, dall’organizzazione del lavoro, dei servizi sociali del welfare e quella complessiva della previdenza. Su questi tre punti stiamo lavorando, partendo dal presupposto che gli anziani possono essere una importante risorsa dal punto di vista sociale ed economico, quindi non un problema ma una leva sulla quale far crescere la coesione sociale e ...

Pubblicità

LocalPage3 : Pensioni, Orlando: 'Riflettiamo su flessibilità in uscita' - StraNotizie : Pensioni, Orlando: 'Riflettiamo su flessibilità in uscita' - lifestyleblogit : Pensioni, Orlando: 'Riflettiamo su flessibilità in uscita' - - sirvius022 : @MauroGiubileo Credo che in certi casi non ragionino. Ma almeno Orlando se gli chiedi dove prendere i soldi ti dirà… - sirvius022 : RT @sirvius022: Salvini e Orlando si sono straordinariamente trovati d'accordo su una cosa: superare la fornero, perché le pensioni fanno g… -