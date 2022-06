Pechino vara la terza portaerei per spaventare Usa e Taiwan

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 giugno 2022) Annunciata come prossima all’entrata in servizio all’inizio dell’anno, è stata ufficialmenteta oggi pressoi cantieri navali Jiangnan di Shanghai lacinese, battezzata Fujian dal nome della provincia antistante. Dai filmati diffusi, nei quali si vede l’equipaggio allineato partecipare alla cerimonia, la nave appare ancora senza molti dei sistemi di bordo necessari per poterla considerare pronta per svolgere le missioni previste. Il varo segna comunque un importante progresso militare per la Cina, in quanto possedere treconsente alla Marina cinese di posizionare una forza militare anche laddove oggi non le era possibile se non privando del presidio altre regioni. Il pensiero va ovviamente alla potenzialità futura – ci vorranno ancora anni - di poter schierare una ...